ALTIDONA - Il Fermano ricorda il vicebrigadiere Giovanni Ripani. Stamattina alle 10.30 in Questura a Fermo la cerimonia dell’intitolazione della sala conferenze a suo nome. Ripani, originario di Altidona, medaglia d’argento al valor militare, fu ucciso il 17 novembre 1976, in piazza della Vetra, a Milano, nel corso di un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori della banda Vallanzasca, fra cui il capo, che stavano per assaltare una banca.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Fatture false, l'inchiesta di Fermo arriva nel Delaware: scatta il sequestro per 880mila euro



La scelta



In Questura le autorità del territorio, del mondo politico, i questori delle Marche, fra cui ovviamente il questore di Fermo Luigi Di Clemente, e i sindaci della provincia. Presenti gli alunni delle classi quarta e quinta della primaria intitolata a suo nome di Altidona insieme ai professori. Attesa la testimonianza del prefetto Achille Serra, al tempo dirigente del turno di servizio in cui operava Ripani. Quest’ultimo stava svolgendo il suo servizio come caposcorta della volante “Duomo” quando la sala operativa diramò la nota che in via Urbano III, nei pressi della banca Cariplo, alcuni passanti avevano notato quattro tipi sospetti. Quando Ripani e il suo equipaggio giunsero sul posto, insieme a una seconda volante, i testimoni dissero che i sospetti si erano allontanati da qualche istante. Mentre il secondo equipaggio fu dirottato dalla radio sul luogo di un altro intervento, Ripani rimase in zona per cercare i sospetti.



L’allerta



Qualche minuto dopo, uno dei funzionari della banca indicò i quattro uomini vestiti con impermeabili che stavano fuggendo: Ripani decise di bloccarli con un collega e quando intimò l’alt i quattro iniziarono a sparare con mitra e pistole: fu l’inferno. Giovanni, ferito gravemente, riuscì a ucciderne uno e ferirne un altro. Gli altri, facendosi scudo con un bimbo di tre anni, strappato dalle braccia del nonno, fuggirono coprendo la fuga sparando su chiunque e creando il panico. Ripani morì poi all’ospedale: si sarebbe dovuto sposare la primavera successiva. «Un eroe del nostro tempo», commentano in Questura.