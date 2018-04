Allarme truffe nel Fermano, finti impiegati pubblici a caccia di anziani da raggirare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Torna l’allarme truffe, in alcuni condomini sono stati visti gironzolare loschi individui che si spacciano per dipendenti pubblici. Puntano come sempre alle persone anziane sperando di potrrle trarre in inganno e riusicre ad entrare dentro le loro abitazioni per rubare. L'allarme è scattato dopo che una anziana ha apeerto la porta di casa a una coppia che appunto si è spacciata per dipendenti pubblici. L'anziana questa volta non si è fidata e ha chuso loro la porta in faccia. L'appello rivolto a tutti è di prestare massima allerta e telefonare alle forze dell'ordine in caso di dubbi.