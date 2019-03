Alberi da potare: due uomini precipitano Per uno c'è l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO – Due episodi fotocopia, a distanza di appena mezzora uno dall’altro, tra Fermo e Montegiorgio, hanno mobilitato i mezzi del 118. Protagonisti, in entrambi i casi, degli anziani alle prese con la potature di alcune piante, finiti rovinosamente a terra. Il primo caso a Fermo in contrada Salette, dove un 75enne stava tagliano dei rami nella coltivazione sotto casa, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Ha riportato un trauma cranico e sospette fratture, non è per fortuna in pericolo di vita. Una manciata di minuti dopo, erano le 9.40, un secondo episodio è capitato a Montegiorgio, stavolta in contrada Palombara. Anche qui un anziano di 77 anni si era messo all’opera per sfrondare degli alberi, è scivolato ed è volato a terra. Dolorante alla schiena ed agli arti, è stato soccorso pochi minuti dopo dai mezzi del 118. Dopo averlo caricato in barella, l’uomo è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette con l’eliambulanza.