Aggredito, picchiato e rapinato da due balordi: trans finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto i soldi. Ma la vittima ha reagito per sottrarsi alla rapina ma i due balordi lo hanno aggredito e pestato a sangue. E’ successo in via Ugo la Malfa a Lido Tre Archi dove un trans è stato pestato e rapinato nella notte. Il trans aveva finito di lavorare stava rincasando quando nel buio è stato avvicinato da due individui che gli hanno chiesto il portafoglio. La vittima ha provato ad accennare a una reazione per divincolarsidalla morsa dei due banditi ma è stato sopraffatto e malmenato tanto che il trans a fine nottata è stato costretto arecarsi al pronto soccorso per farsi medicare. L’allarme è scattato dopo pochi minuti, sul posto è arrivata una pattugliadella polizia che ha sentito il transessuale per ricostruire i fatti. La prima impressione avuta dagli inquirenti è che adaggredire il trans siano stati due tossici che con molta probabilità erano in cerca di soldi per la dose. Le indaginisembrano puntare infatti in questa direzione.