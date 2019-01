Aggredisce un barista in piazza poi si scaglia contro i carabinieri e ne manda uno all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Aggredisce un barista e, non pago, si scaglia anche contro i carabinieri intervenuti per bloccarlo. La notte brava di un 30enne di Fermo è finita con l'arresto e una lunga sfilza di imputazioni che vanno dalla resistenza e violenza a pubblico ufficiale, da lesioni aggravate a porto d'arma bianca. Addosso, durante la perquisizione, infatti, gli hanno trovato un bisturi.Teatro dell'episodio piazza del Popolo a Fermo dove i carabinieri del Norm della Compagnia di Fermo sono intervenuti perché era stato segnalato che alcuni giovani, in evidente stato di alterazione alcolica, stavano arrecando disturbo all'interno del locale. Quando i carabinieri sono arrivati, anziché placarsi il giovane si è scagliato contro i militari prendendoli a calci e pugni. Uno dei carabinieri è rimasto leggermente ferito ed è stato visitato all'ospedale di Fermo.