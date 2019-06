Addio a Maurizio Leoni: si è â€‹spenta la voce dello sport e del teatro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - E’ morto, dopo una breve malattia, a 72 anni (li avrebbe compiuti fra un mese), il giornalista e regista Maurizio Leoni. La notizia ha fatto subito il giro della città lasciando sgomenti quanti lo hanno conosciuto: aveva iniziato a scrivere negli anni Settanta con il Messaggero di Roma, per poi passare al nostro giornale e quindi al Resto del Carlino. Per anni è stato collaboratore della Gazzetta dello Sport, dove ha raccontato le gesta della Fermana anche nel suo periodo di massimo fulgore, quando era approdata in Serie B. Oltre che per le collaborazioni giornalistiche e radiofoniche, con Radio Fermo Uno, Maurizio (in realtà il suo vero nome era Valentino, ma per tutti è stato sempre Maurizio) è stato molto apprezzato per la sua attività lavorativa che negli anni l’ha portato a scalare le gerarchie in Barilla, diventando responsabile per l’Italia centrale. Oltre all’amore per la famiglia, lascia la moglie Anna e i figli Lorenzo e Giovanna, ha trovato il tempo per curare la sua la sua grande passione: il teatro.