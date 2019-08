Abbraccia l'anziano disabile â€‹e scompare il portafogli dal gilet

di Pierpaolo Pierleoni

FERMO Truffe nei bar, nei negozi e persino ai danni dei disabili. Malintenzionati pronti a tutto e contro chiunque, quelli che stanno agendo in questi giorni nel Fermano ma che, fortunatamente, trovano spesso la risposta tempestiva delle forze dell’ordine e la prontezza delle potenziali vittime. In un caso, ad essere colpito è stato Giuseppe Legnoli di Porto San Giorgio, derubato con l’inganno da una donna, che non si è fatta scrupoli a raggirare l’uomo, gravato da una disabilità motoria al 100%.Il 71enne si era recato dal medico ed era da poco uscito dal suo ambulatorio quando, a metà mattinata, era in procinto di ripartire sulla sua bicicletta a tre ruote. Si trovava nel centrale viale Cavallotti quando si è parata davanti a lui una donna, che senza alcuna spiegazione, lo ha abbracciato.