FERMO - Ragazzi, occhio ad abbandonare la scuola. Il messaggio arriva dagli studenti con un video realizzato dal Liceo artistico Preziotti-Licini (la sede di Porto San Giorgio) nell’ambito di Azione Province Giovani. È stato intitolato “La via giusta”. In campo gli alunni del IV anno di Grafica: Valeria Tibeichin, Enes Adrian Ciubar, Mattia Corvaro, Melissa Rosso De Vita, Yassine Elgarni, Noemi Mosca, Vittoria Eline Marconi Sciarroni, Elisa Camilletti, Maria Sole Minnetti, Marika Palumbo, Francesco La Gattuta, Elisa Galieni e Cristina Nocera, appoggiati dalla prof Moira Antonelli. L’obiettivo è stato quello di individuare la radice del problema, specie nei passaggi più delicati da un ciclo scolastico all’altro, cioè prima che l’abbandono si compia.



I particolari



Gli studenti si sono chiesti quand’è che un ragazzo decide di abbandonare gli studi. La risposta è stata: l’esperienza dice che non esiste un momento preciso, ma che questa scelta è frutto di un lento e progressivo percorso di allontanamento, fatto di assenze e ritardi ripetuti, insuccessi e bocciature, demotivazione e scarsa fiducia. L’iniziativa rientra dunque nel Progetto Giovane Futuro voluto dalla Provincia e finanziata da Presidenza del Consiglio-Dipartimento delle Politiche giovanili e Servizio civile universale. Motore del progetto, il consigliere provinciale Pisana Liberati. Il contest è stato pensato per dare visibilità alle opere realizzate dai ragazzi che hanno partecipato alle attività, stimolando la creatività dei giovani nel saper raccontare e rielaborare le esperienze vissute e la loro capacità di espressione e di lavoro di gruppo. Risulterà vincitore il video che, fino al prossimo 31 agosto, otterrà il maggior numero di visualizzazioni. Il premio in palio per i primi tre video sarà un viaggio di due giorni a Roma con visite istituzionali a Governo e Parlamento e la partecipazione all’evento finale. Per poter guardare il video occorre cliccare su https://www.youtube.com/watch?v=sI8JPbbzH18. Quasi inutile l’invito ai like.