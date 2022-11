83 chili di marijuana irregolare sequestrati in un deposito: erano destinati ad uno shop di cannabis light

FERMO- 83 chili di marijuana. E' questo il bilancio del sequestro eseguito nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Fermo in un deposito del territorio. La sostanza stupefacente era contenuta all'interno di alcuni pacchi destinati ad una rivendita di cannabis light.

I reati

Al legale rappresentante della società destinataria, denunciato, è stata contestata l'irregolarità della sostanza in quanto sprovvista sia della relativa documentazione d'acquisto sia degli esami di laboratorio attestanti la quantità di principio attivo consentito per legge.