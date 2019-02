Preso con 2 kg di hashish eroina, anfetamina e droga dello stupro

di Domenico Ciarrocchi

FERMO - La chiamano la droga dello stupro: fa perdere in breve tempo contatto con la realtà e a volte è utilizzata per stordire le vittime nel caso di un’aggressione sessuale. Enorme la sorpresa da parte degli agenti di polizia quando, al termine di un blitz antidroga nel Fermano, ne hanno trovata in grandissima quantità all’interno di un’abitazione inagibile. La ketamina era nascosta in alcuni barattoli: in tutto un quantitivo sufficiente a preparare almeno 130 dosi per un valore sul mercato di circa 8mila euro. Talmente tanta droga da far dire alle forze dell’ordine che si tratta di uno dei sequestri più importanti del genere nel Centro Italia.Oltre alla ketamina gli agenti della Questura di Fermo, che in queste ultime settimane hanno intensificato i controlli sul fronte della droga, hanno sequestrato anche altri stupefacenti, fra cui circa 2 kg di hashish. Tutta sostanza ancora da tagliare che avrebbe fruttato nel complesso sul mercato illegale proventi per circa 350mila euro. A finire in manette un giovane di 20 anni al quale sono stati concessi gli arresti domiciliari.