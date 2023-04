FERMO - Merci di ogni genere, in particolare articoli elettronici come videogiochi e telefoni, ma anche finanziamenti e forniture di energia. Le truffe online non conoscono confini e continuano a colpire vittime di ogni età ed estrazione sociale. Perché se è vero che gli anziani sono in genere il bersaglio più facile per i malintenzionati, anche i giovani possono finire nella rete. Lo dimostra la raffica di denunce che nelle ultime settimane i carabinieri del comando provinciale di Fermo hanno elevato verso gli autori di vari raggiri a cittadini della zona. Ben sette le persone individuate negli ultimi giorni e finite nella rete degli inquirenti, dall’inizio dell’anno sono stati oltre venti i casi risolti dalle forze dell’ordine.



Ormai le truffe avvengono in larghissima maggioranza per via telematica e le trappole arrivano sovente dalle più note piattaforme di e-commerce. A Servigliano i carabinieri hanno denunciato un 45enne brianzolo che per alcuni mesi, da giugno a settembre del 2022, si è finto operatore di un’agenzia finanziaria, pubblicizzando la sua attività su Facebook. Proponeva prestiti a tassi d’interesse molto vantaggiosi. Ci è cascata una 67enne di Monteleone di Fermo, che gli ha effettuato una serie di versamenti su carta Postepay.

Il pretesto è stato quello di attivarle e successivamente sbloccarle la pratica per un finanziamento. Da un importo iniziale di appena mille euro, la signora è arrivata a versarne ben 8.000. Il sedicente operatore, poi, si è reso irreperibile. A Montottone i militari hanno invece identificato una pakistana di 28 anni, senza fissa dimora. La giovane, lo scorso autunno, col pretesto di vendere un I-phone on line ad un ragazzo del posto, si è fatta accreditare tramite conto corrente Mooney ben 400 euro. Inutile dire che il telefono non è mai arrivato e la truffatrice ha fatto perdere le sue tracce.

Come a Montegiorgio



Una situazione quasi identica è capitata a Montegiorgio, dove l’Arma ha individuato un napoletano classe 1960. A gennaio si è fatto accreditare su carta Mooney 200 euro per vendere un I-phone e non ha più dato notizie. Più elaborata invece la truffa congegnata da una donna di Padova, che si è qualificata come amministratrice di una società di servizi energetici. Ad un residente a Montegranaro sono state recapitate 4 fatture, per altrettante unità immobiliari a lui riconducibili, senza che con quell’azienda fosse mai stato stipulato alcun contratto. L’uomo ha denunciato tutto in caserma e le forze dell’ordine sono risalite all’autrice della tentata truffa. Invitano all’attenzione, i carabinieri del comando provinciale, di fronte alle continue telefonate di call center che spesso si spacciano per fornitori ufficiali, inducendo ad effettuare cambi contrattuali senza rispettare le procedure ed in molti casi frodando l’interlocutore.

I raggiri per la play



Il lungo elenco di imbrogli telematici si sposta a Fermo ed all’azione di un pregiudicato napoletano di 37 anni. È stato lui, secondo i militari, in base a tabulati telefonici e documentazione bancaria, a mettere in vendita una Playstation sul marketplace di Facebook per 140 euro. Con una serie di raggiri ha ottenuto che l’acquirente gli accreditasse la somma su carta Postepay, ma la consolle non è mai stata inviata. Non dovranno rispondere solo di truffa, ma anche di sostituzione di persona, due pregiudicati campani di 67 e 42 anni. L’Arma di Fermo, in collaborazione con i colleghi di Torre del Greco e Terzigno, ha identificato i due, che si sono finti impiegati della banca Bper e sono riusciti a impossessarsi delle credenziali di accesso al conto corrente di un uomo di Porto San Giorgio, prelevandogli 1.200 euro per l’acquisto di cripto valute. Il comando provinciale raccomanda la massima prudenza e ricorda che i carabinieri non chiedono mai denaro per risolvere controversie, tanto meno gli uffici postali. Nel dubbio è sempre necessario contattare i numeri di emergenza 112 e chiedere supporto ai Carabinieri o avvalersi dei recapiti ufficiali degli istituti di credito, per ottenere riscontri certi.