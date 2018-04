Tutti i camping nel mirino Abusi edilizi e lottizzazioni La procura chiede gli atti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La procura di Fermo ha chiesto agli uffici preposti del Comune alcuni documenti riguardanti i campeggi che insistono sul territorio comunale. A quanto pare di tutti i campeggi. La novità arriva alla vigila di una nuova stagione turistica e fa tremare i polsi agli operatori, e non solo, perchè da quanto sembra emerge la Guardia di Finanza sta effettuando una serie di controlli all’interno di camping e villaggi turistici. L’ultima ispezione delle Fiamme gialle risale a pochi giorni fa ed è stata effettuata in una struttura di Campofilone, ma da quanto sembra più o meno tutte saranno oggetto di attenzione per quanto riguarda le singoli posizioni, soprattutto in merito agli aspetti urbanistici delle cosiddette “case mobili”.Se dovessero riscontrasi delle irregolarità la prospettiva non è delle migliori perchè dopo quanto è accaduto al Verde mare e al Riva Verde potrebbe succedere di tutto. La magistratura fa il suo lavoro ma è evidente che l’industria del turismo accusa il colpo. E si tratta di un colpo durissimo perchè in due anni il territorio ha perso quasi 350mila presenze e un gettito che viaggia a sei zeri se si considera l’indotto. Oltre al fatto che tra Marina Palmense e Marina di Altidona si è già raggiunta la soglia di allarme.