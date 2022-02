In tutto 13 farmacie aderenti e quasi 6.500 euro: successo per la raccolta dei medicinali

FERMO - Si è svolta, anche nelle farmacie di Fermo e provincia, la ventiduesima edizione della Giornata di raccolta del farmaco, che ha visto aderire a livello nazionale 5.000 farmacie, 13 a Fermo e provincia, in cui sono state raccolte 950 confezioni di farmaci, per un valore di 6441 euro.

L’iniziativa organizzata nell’ambito di Banco farmaceutico. «Siamo soddisfatti del risultato raggiunto - ha commentato così il risultato Michela De Vita, responsabile provinciale per la Giornata di raccolta del farmaco - perché quest’anno abbiamo avuto un numero inferiore di farmacie aderenti, quattro in meno. I farmacisti hanno partecipato con passione, nonostante l’attuale carico di lavoro sia aggravato da tamponi e vaccini, i volontari sono stati encomiabili, alcuni di loro hanno voluto fare più turni: le persone hanno donato e compreso appieno il messaggio, l’urgenza di fare un gesto di “bellezza” in un momento come questo, in cui la povertà farmaceutica è in crescita».

In particolare la Giornata di raccolta del farmaco si è svolta con il patrocinio di Aifa e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia - Industrie Farmaci Accessibili e BFResearch. La Giornata di raccolta del farmaco, come rimarcano gli organizzatori della manifestazione, è realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di Ibsa Farmaceutici e Teva Italia e al sostegno di Eg Stada Group, Doc Generici, Dhl Supply Chain, Bausch&Lomb, Unico - La Farmacia dei Farmacisti Spa e Gruppo Comifar. Nel Fermano hanno aderito le farmacia Bini, Cisbani e Comunale a Fermo; Cuccù a Campiglione, Cingolani a Magliano di Tenna; Casali-Manzetti a Montegranaro; Lattanzi a Sant’Elpidio a Mare; Marchetti a Rubbianello; Di Bacco a Lapedona, Parafarmacia Donati, Michele Pompei, Luisa Pompei e Comunale a Porto San Giorgio.

