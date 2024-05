PORTO SAN GIORGIO Prende forma il nuovo progetto del porto per il Fermano, punto di riferimento per tutta la costa provinciale. Un piano frutto dell'intesa tra Comune, Regione e Governo. E la Regione ci ha messo la faccia, il presidente Francesco Acquaroli era presenta all’incontro in teatro per illustrare i particolari del piano: «Serviva - ha rimarcato - una strategia complessiva di rilancio con un'identità precisa e per valorizzare le eccellenze». La presentazione, moderata dal giornalista Giorgio Fedeli, ha preso sotto esame il progetto finanziato con fondi Fsc (Fondo sviluppo coesione), frutto di un accordo tra Regione e Governo.

Il futuro

Sotto esame la questione dell’insabbiamento ma anche il piano di miglioramento dell'infrastruttura con nuovi spazi e una nuova immagine. Teatro pieno, molti i presenti, tra i quali operatori alberghieri ed esponenti delle categorie della marineria che lavorano al porto. «Questo progetto - ha detto a sua volta il sindaco Valerio Vesprini - è il seguito di un incontro in Regione tra me, l’assessore Fabio Senzacqua e il presidente Acquaroli, con il quale abbiamo parlato delle problematiche morfologiche del porto. Quello che presentiamo è un progetto di fattibilità con la somma più grande mai ricevuta da questo Comune per l'infrastruttura. I fondi serviranno a risolvere le problematiche di questo porto per la città e per la provincia fermana». Si tratta, in particolare, di 7 milioni. Un risultato che secondo il consigliere regionale Marco Marinangeli «certifica che la filiera ha funzionato». È intervenuto anche il presidente della Provincia, Michele Ortenzi che ha auspicato «un cambio di mentalità affinché si possa pensare al porto come a quello della provincia». «Lavoriamo sui porti - ha ribadito Acquaroli - perché rappresentano un'avanguardia che negli anni è stata trascurata. Una migliore funzionalità e la messa in sicurezza ridimensionerebbero la manutenzione ordinaria. Quando all'imboccatura entra più sabbia, opere strutturali servono a ridurre i costi dei dragaggi». Per l'occasione era presente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli. il quale ha ricordato come il Governo stia valutando la riforma generale dei porti: «Risultati che sono un miglioramento per la vita dei concittadini». Come spiegato da Senzacqua, la prima parte dell'opera si concentra sull’insabbiamento: per questo il progetto ha contemplato uno studio del moto ondoso e l'ipotesi è quella di inclinare i bracci d'ingresso dell'imboccatura di 35 gradi verso est». Inoltre, verrà introdotta una vasca di colmata a sud per il contenimento dei sedimenti non compatibili con i ripascimenti.

I particolari

Al di sopra della vasca nuovi spazi e verde, con una zona dedicata alla pesca sportiva. La vasca sarà di 18mila metri quadrati e 50mila metri cubi di capacità volumetrica. I lavori dovranno iniziare nel 2026 e concludersi entro il 2028. In totale il progetto ha un costo di 14 milioni, 7 ci sono già. Sotto esame quindi la sicurezza sia per il porto peschereccio che per i diportisti, ma anche il futuro completamento del molo sud che deve essere messo in sicurezza. Decisivo anche lo sviluppo turistico con la vicina ciclabile e il collegamento con il ponte sull'Ete inaugurato nelle settimane scorse. Quando i lavori per la vasca saranno terminati, l’area sarà destinata a ospitare alberi, attrezzatture per l’accoglienza, comprese colonnine per le ricariche elettriche.