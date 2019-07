Febbre alta, nausea e dolori â€‹alla testa: un altro caso di meningite virale

di Laura Meda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Febbre alta, nausea e forti dolori alla testa. In queste condizioni si è presentato, nei giorni scorsi, al pronto soccorso dell’ospedale Murri di Fermo un giovane residente nel Fermano. Immediatamente sono scattati i protocolli del caso per l’accertamento di eventuali malattie infettive, che hanno individuato la presenza di una meningite virale in atto.Una nuova segnalazione che va a sommarsiEppure, rassicura l’azienda sanitaria fermana, non esiste alcun allarme meningite.