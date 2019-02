Fattura elettronica gli imprenditori perdono in media 58 minuti al giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - «Lo sapete quanto tempo perde ogni giorno in media un imprenditore a causa della fatturazione elettronica? Ben 58 minuti. Un tempo che non riavrà mai indietro, regalato, che nessuno restituirà e che ha un costo importante per tutto il tessuto imprenditoriale italiano. Moltiplichiamolo per le centinaia di migliaia di imprenditori, credo che avremo così risposto tutti alla domanda». Giampietro Melchiorri, vicepresidente di Confindustria Centro Adriatico, ha risposto così alla domanda ‘Fatturazione o complicazione elettronica?. Oltre un centinaio di persone tra imprenditori, professionisti e commercialisti, hanno preso parte al seminario organizzato a Villa Lattanzi durante il quale sono stati affrontati e approfonditi gli aspetti più controversi relativi alla nuova normativa sulla fattura elettronica “che – ribadisce Melchiorri - meriterebbero chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate”.Un pomeriggio guidato dalla presidente Odcec di Fermo, Commercialisti ed Esperti Contabili, Eliana Quintili: «Fattura elettronica croce e delizia degli imprenditori e dei professionisti, in questo momento più croce che delizia. Riteniamo di aver offerto soluzioni pratiche e corrette interpretazioni delle norme. Con il seminario è stato avviato un percorso di collaborazione che vedrà i dottori commercialisti e Confindustria al fianco delle imprese per supportarle e sostenerle con le migliori professionalità in questo particolare momento congiunturale». Durante il pomeriggio sono emerse diverse criticità in merito a questa rivoluzione fiscale che al momento sta producendo solo nuovi costi e disagi. «La prima soluzione è collaborare. Queste iniziative meritano il sostegno, perché così si aiutano le imprese. Il mio supporto non mancherà» ha ribadito il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini .“Il Paese è in recessione, l’unica strada per una ripresa è vendere, conquistare mercati, offrire il miglior servizio e invece – ha aggiunto Melchiorri - ci si arrovella su come fare, registrare o conservare una fattura. La semplificazione fiscale è ancora un miraggio. I 58 minuti persi ogni giorno non sono legati a operazioni particolari, ma alla routine: partendo dal benzinaio, passando per il ristorante e concludendo con l’hotel».