FantaSanremo record, gli organizzatori si godono il successo: «Aspettiamo l’invito al prossimo festival»

PORTO SANT’ELPIDIO - «Con la modestia che ci contraddistingue, ci aspettiamo che per il 2022 la Rai ci inviti direttamente a Sanremo». Una frase, quella degli organizzatori del FantaSanremo, detta per scherzo, ma neanche troppo.



Perché appena un paio di settimane fa, nessuno di loro poteva immaginare che quell’iniziativa nata per gioco al Bar Corva di Porto Sant’Elpidio, appassionasse decine di migliaia di persone in tutta Italia e persino all’estero.



La goliardia

Tanto meno, pensavano che gli stessi artisti avrebbero accolto con divertimento e goliardia l’idea, parlandone sui social o addirittura portando il nome del FantaSanremo sul palco del teatro Ariston. Invece è successo. E allora, sognare in grande non è vietato. Anche perché sono tantissimi gli utenti che tra Facebook ed Instagram avvertono già la nostalgia e non vedono l’ora di ricominciare.

E’ anche il momento di programmare, perché il gioco, a volte, può diventare una cosa davvero seria. E’ già in previsione in settimana la registrazione del marchio FantaSanremo ed il brevetto dell’iniziativa. Ci sarà bisogno di investire, per farsi trovare pronti nel 2022. Nicolò Peroni detto Papalina, titolare del Bar dove il Fanta è nato e membro della Fif, Federazione italiana FantaSanremo, ha le idee chiare.

«Ci siamo divertiti davvero tanti ed è incredibile tutto l’entusiasmo che abbiamo registrato intorno alla nostra proposta – racconta – Sicuramente vogliamo dare a tutti appuntamento per il 2022 ed allargare una grande famiglia di quasi 50.000 squadre iscritte, ma vogliamo anche essere preparati a gestire numeri che fino a pochi giorni fa erano impensabili. Il sito web si è bloccato più volte in questi giorni perché ha ricevuto una quantità enorme di clic, dovremo prevedere un’astronave per l’anno prossimo che sia in grado di gestire numeri molto superiori e dia spazio anche a delle sponsorizzazioni per sostenere i costi organizzativi. Le idee sono tante».

Grande soddisfazione, dunque, per lo staff composto da da Giacomo Artico, Damiano Cori, Marina Mannucci, Massimo Mannucci, Gianluca Palma, Nicolò Peroni, Giacomo Piccinini e Matteo Sanguigni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA