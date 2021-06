Ultimo giorno di scuola per Paolo Bottoni, il bidello fischiettante apprezzato da tutti

FALERONE - Oggi è l’ultimo giorno di scuola, non solo per i ragazzi del plesso di Falerone capoluogo, ma anche per il collaboratore scolastico Paolo Bottoni.

Una onorata carriera trentennale, prestata inizialmente sulla costa e conclusasi nel suo paese natio, Falerone, che lo ha visto protagonista di un servizio svolto sempre in modo lodevole. «Paolo – dicono le docenti della Primaria di Falerone – è stato sempre affidabile in tutte le mansioni svolte, puntuale, preciso e collaborativo. Alla ripresa delle lezioni, a settembre, si sentirà la sua assenza. Da parte nostra, un grazie speciale a Paolo per essersi dedicato alla scuola in maniera esemplare».

Bottoni, noto nel Fermano anche per il suo passato da calciatore e allenatore, è stato apprezzato sia dai docenti sia da generazioni di alunni, che lo hanno definito “il bidello fischiettante”. Le insegnanti Antognozzi, Antonelli, Brunetti, Capecci, Filiaci, Marchionni, Quintili, Rapone, Rossi e Timi ringraziano il collaboratore, augurandogli uno splendido e meritato riposo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA