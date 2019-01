Schianto tra due auto: grave una ragazza soccorsa dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALERONE - Grave incidente questa mattina sulla strada che collega Penna San Giovanni a Piane di Falerone.Per cause ancora al vaglio della Polisia Stradale, si sono scontrati vbiolentemente un Fiornino condotto da un uomo ed una Fiat Panda con alla guida una ragazza 24enne. E' stata porprio quest'ultima ad avere la peggio: i soccorritori della Croce Verde hanno infatti allertato l'elimabulanza per un rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Ferito, ma in maniera meno grave, anche l'uomo: ora si trova all'ospewdale di Fermo.