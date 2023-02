Incendio distrugge un capannone-negozio: 12 ore per spegnere il rogo, titolare in ospedale

FALERONE - Ci sono volute 12 ore per spegnere l’incendio dell’attività commerciale in località Piane di Falerone. L'allarme è stato lanciato ieri sera e per cercare di domare il rogo sono arrivate sul posto le squadre di Fermo, Amandola, Macerata ed Ancona, che hanno operato per tutta la notte. Sul posto, attulamente, il personale della Centrale fermana per le opere di bonifica.

Il titolare dell’attività commerciale è stato trasportato per precauzione al pronto soccorso del Murri di Fermo. Gli stessi vigili del fuoco hanno provveduto a controllare anche i locali vicini per verificare l’eventuale necessità di far allontanare le persone presenti.

A prendere fuoco un negozio adibito a magazzino con numerosi prodotti di vario genere ma, almeno fino alla tarda serata, era ancora impossibile verificare con precisione dove sia scoccata la prima scintilla che ha poi provocato il disastro. Una volta lanciato l’allarme, i vigili del fuoco sono corsi sul posto con il personale sanitario e i carabinieri del comando provinciale di Montegiorgio e della stazione di Servigliano.