Nascondeva dosi di cocaina Albanese inseguito e denunciato dai carabinieri

FALERONE - Nella scorsa notte a Falerone, i carabinieri della stazione, nel corso di servizi specificamente predisposti, hanno fermato e controllato un albanese che ha destato particolari sospetti per l’atteggiamento assunto, trovandolo in possesso di diverse dosi di cocaina.L’uomo, del posto e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Fermo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’operato dei Carabinieri continuerà in modo sempre più incisivo sul territorio provinciale sia con funzione preventiva che repressiva a tutela dei cittadini onesti, soprattutto nelle ore notturne e nei fine settimana in vista dell’imminente stagione balneare, per la tutela dei cittadini onesti che sono ancora una volta invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l’Arma anche attraverso il sito www.carabinieri.it.