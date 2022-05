Filippo Pierfederici mago dei numeri: lo studente delle medie oggi ai Giochi matematici

FALERONE - Bella vetrina in Lombardia. Filippo Pierfederici, alunno della classe 2° della scuola media Don Bosco di Falerone, oggi parteciperà alla finale nazionale del Campionato di Giochi matematici organizzato dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano.

Logica, intuizione, fantasia e amore per la matematica, cioè i requisiti richiesti per partecipare, Filippo ce li aveva davvero tutti. Così si era iscritto al Campionato e, dopo aver superato i quarti di finale online (il 9 marzo scorso), è anche arrivato primo nella sua categoria C1 ( quella per gli studenti di I e II media) anche alle semifinali di zona che si sono tenute a Civitanova il 26 marzo. Ora lo attende la sfida finale alla Bocconi.

Qualora risultasse tra i primi 5 , sarà selezionato per far parte della squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di Losanna a fine agosto. Inutile dire l’orgoglio della scuola di Falerone di avere tra i propri alunni un ragazzino così dotato che ha raggiunto un traguardo così significativo e porta alto anche il nome del nostro territorio Tutti i compagni, la sua professoressa di matematica Lorenza Catini, tutti i professori, la dirigente Patrizia Tirabasso e tutto l’Istituto comprensivo di Falerone tifano ovviamente per lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA