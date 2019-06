Cade dalla scala nella ditta e batte la testa: portato d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALERONE - Attimi di paura, questa mattina, a Piane di Falerone. Erano da poco passate le 11 quando un uomo di circa sessant’anni è caduto da una scala, ferendosi alla testa. L’uomo, che è residente ad Appignano del Tronto, stava lavorando alla rete elettrica di un’azienda. All’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è rovinato a terra, dopo un volo di tre metri. Nell’impatto con il pavimento, ha battuto la testa. Immediata, è scattata la macchina dei soccorsi. La centrale operativa del 118 di Ascoli Piceno ha allertato la Misericordia di Montegiorgio. La stessa centrale, rimasta in contatto con i sanitari arrivati sul posto, ha poi allertato l’eliambulanza ch e ha trasportato il ferito all’ospedale regionale di Torrette.