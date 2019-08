Fa il bagno e accusa un malore: soccorsi inutili muore donna di 42 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Un'altra tragedia in spiaggia. Si è consumata questa mattina sulla spiaggia di Lido Tre Archi dove una donna di 42 anni di origini rumene, per cause in fase di accertamento, mentre stava facendo il bagno ha accusato un improvviso malore che non le ha lasciato scampo.La donna è stata notata in acqua da alcuni bagnanti mentre provava a restare a galla, alcuni di loro si sono precipitati per soccorrerla e provare a trascinarla a riva ma era già priva di sensi. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Verde di Porto San’Elpidio, l’automedica, la guardia costiera e i carabinieri con i soccorritori che hanno provato in tutti i modi a rianimare la donna, ma ogni tentativo purtroppo è risultato inutile.