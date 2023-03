FERMO Studiano e si laureano, e per farlo arrivano soprattutto da fuori: sono per la gran parte dei fuori sede gli studenti universitari della Politecnica delle Marche che arrivano a Fermo per il percorso di studi. Lo ha ricordato il sindaco di Fermo, nonché presidente dell’Euf, Ente universitario del Fermano, Paolo Calcinaro, nel corso della festa dei 30 anni da quando è stato istituito.



I forestieri



«Quando partecipo – ha ricordato il sindaco Calcinaro – alle aperture degli anni accademici, e chiedo quanti studenti arrivano da fuori città, la risposta che ricevo è che sono la maggioranza, e questo è importante per la città». Una presenza, quella dell’Euf, che da trent’anni a questa parte ha visto trasformare la didattica, o meglio rimodularsi, crescere, calibrarsi in base alle riforme e alle modiche. Una presenza, quella dell’Euf, che oggi Fermo può celebrare, ha ricordato il sindaco e presidente, «grazie alla lungimiranza di fermani doc, in un’epoca in cui forse ancora non si percepiva quello che avrebbe potuto significare».

Il rettore



La visione



Allora andavano forte le scuole superiori, licei, scuole tecniche, ma trent’anni fa, ha ricordato Calcinaro, la città ha avuto «amministratori lungimiranti. E li definisco così perché la presenza dell’università a Fermo non è solo una realtà accademica, ma anche una sociale». C’è stata anche la facoltà di beni culturali, poi ripresa dall’università di Macerata e riportata in sede nel 2014. «Nonostante questo – ha ricordato Calcinaro – da quando io sono presidente Euf, cioè dal 2015, ho avuto il privilegio di veder crescere i numeri, con cifre di iscrizione anche impensabili. Siamo cresciuti con la laurea in Logopedia, avendo triplicato i corsi magistrali in ingegneria gestionale». Per quest’ultima ci sono, da settembre 2022, nuovi indirizzi in produzione e logistica sostenibile, digitalizzazione e analisi dell’informazione aziendale, innovazione sostenibile di prodotti e processi. Ci sarà poi, presto, anche la specialistica in scienze infermieristiche, che partirà a settembre 2023.



Il confronto



«Quanti dialoghi con il rettore – ha ribadito il sindaco Calcinaro – per la magistrale in scienze infermieristiche, e oggi è (quasi) realtà». C’era anche lui, il rettore della Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, e c’erano tutti i vertici universitari, arrivati appositamente da Ancona per festeggiare il trentennale dell’Euf, insieme all’Amministrazione comunale. «La situazione è complessa – ha detto Gregori – la popolazione scende, ma la stessa complessità può essere o alleata, o nemica, dipende da come si affronta la situazione. Bisogna lavorare e ripartire dai territori, ma con soluzioni durature».



Le prospettive



La presenza dell’università a Fermo c’è e continuerà ad esserci, nella prospettiva di attrarre giovani nel territorio. Si sono persi circa 1.500 residenti, ma l’università può aiutare: si attraggono giovani, si laureano, e magari possono anche restare cercando di invertire la tendenza, che vede diminuzione di popolazione e imprese anche nei piccoli centri. «Grazie all’università – ha commentato la vicaria del prefetto, Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi – Fermo diventa sempre più internazionale, grazie a cultura, sapere e conoscenza». E il vescovo Rocco Pennacchio ha voluto fare un personalissimo augurio al futuro universitario di Fermo: «Guardate complessivamente con unità al futuro. Studenti e docenti devono sentirsi parte di un grande insieme. Speriamo che l’Euf si ampli, duri a lungo. Noi suoneremo la campana al duomo ad ogni laurea».