Lando Siliquini, candidato sindaco per la lista “Amandola Veramente – Radici, Unione, Sviluppo”, quali sono i punti che ritiene prioritari?

«In primis la sanità. Come medico ho una lunga esperienza nel settore e nella nostra squadra c’è un’infermiera dell’ospedale. Occorre recuperare le strutture inutilizzate. Quella del vecchio ospedale che si potrebbe destinare a centri di studi e ricerca, nonché ad una casa di riposo per anziani con criteri moderni. Quindi creare anche un centro di ricerca sulle malattie metaboliche, sull’alimentazione legata alla Dieta Mediterranea, in collaborazione con Inrca, Università e struttura ospedaliera. Poi c’è la neostruttura per reparto di Medicina inutilizzata per un contenzioso del Comune».

E il nuovo ospedale?

«Ci attiveremo per un reparto di Medicina di serie A e una Chirurgia almeno di base, nonché per tutti gli ambulatori specialistici. Vogliamo rendere intanto più attivo ed efficiente il Punto di Primo Intervento, perché attualmente mancano i medici alcuni giorni al mese. Puntare ad un pronto soccorso almeno diurno, per arrivare poi a uno H 24. Amandola deve tornare ad avere un appeal sanitario primario».

Come?

«Avere anche un polo specialistico di eccellenza. Per la sua collocazione Amandola avrebbe vocazione per un centro Pneumologico. Abbiamo contatti per poterlo attivare. Poi una specialistica di Allergologia. Quindi migliorare la presenza degli specialisti ambulatoriali per una sanità territoriale. Da ripristinare anche il servizio veterinario».

E poi?

«La scuola. Amandola deve tornare ad essere il centro di un polo scolastico vario. C’è una struttura per le medie ed elementari mantenuta con interventi antisismici. Vogliamo puntare ad un nuovo edificio scolastico moderno ed ampio per le scuole dell’obbligo. Contestualizzare qualche nuovo percorso formativo come un Liceo di attività motorie, dei master in collaborazione con qualche Università. Intervenire sulle condizioni dell’asilo».

Turismo e cultura?

«Due punti prioritari. Occorre un collegamento con altri Comuni vicini. Rinnovare la manifestazione Diamanti a Tavola dedicata al tartufo con nuovi format. Il Carnevale dei Sibillini con collaborazioni dei paesi vicini. Poi recupero delle tradizioni legate all’antropologia Sibillina. E vogliano realizzare un camping in un punto panoramico».

E altri servizi?

«Ci attiveremo per un Centro idrotermale a San Ruffino, dove sono presenti acque sulfuree, cercando aziende che possano investire. Occorre anche calmierare il costo dei trasporti pubblici fino al mare, migliorare servizi bancari e postali e promuovere i prodotti tipici agricoli. E srve anche uno studio di fattibilità per un palazzetto dello sport moderno e le vie ciclabili».