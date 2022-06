SANT'ELPIDIO A MARE - Iniziato alle 14 lo scrutinio delle amministrative 2022. In corsa ci sono Fabiano Alessandrini per il centrosinistra, Gionata Calcinari per il centrodestra e il civico Alessio Pignotti. Ecco i risultati (manca 1 sezione)

Fabiano Alessandrini 2.177 (31,41%)

Gionata Calcinari 2.129 (30,70%)

Alessio Pignotti 2.628 (37,90%)

Ultimo aggiornamento: 18:23

