Drusilla grande protagonista a Sanremo arriva in estate: il Comune l’aveva già scritturata

FERMO - Fermo anticipa Sanremo. Nel 2016 rispettivamente con Virginia Raffale e gli Stadio e nel 2017 con Francesco Gabbani che vennero compresi nelle stagione, i primi due, del Teatro dell’Aquila, il secondo di Villa Vitali già prima della loro partecipazione alla famosa kermessa canora. A questi si aggiunge un nuovo colpo, messo a segno dall’assessorato alla cultura. A luglio 2022 arriverà, infatti, a Fermo con il suo spettacolo, nell’ambito della stagione estiva di teatro a Villa Vitali, Drusilla Foer, l’attrice, cantante, scrittrice e star del web che ha condotto con Amadeus la serata di giovedì del Festival di Sanremo, riscuotendo grande successo. Una presenza che il Comune di Fermo si era assicurata già prima della sua partecipazione all’Ariston in veste di co-conduttrice.



«Fermo non è nuova nel portare in città nomi che poi si affermano su un palco importante e di grande visibilità come quello di Sanremo - ha detto il sindaco Paolo Calcinaro - è già successo nel 2016 e nel 2017, a riprova del lavoro dell’assessorato alla cultura, che ringrazio, che sa muoversi con largo anticipo e intercettare artisti e personalità note del mondo dello spettacolo, già prima della ribalta festivaliera, e invitarle a Fermo».

Un lavoro di alcuni mesi addietro come conferma l’assessore alla cultura Micol Lanzidei che ha così dato la prima anticipazione del programma di Villa InVita 2022: «Drusilla Foer, con un lungo e commosso monologo, elogio all’unicità, firma la terza serata del Festival di Sanremo e incanta. Eleganza, intelligenza, raffinatezza e una grande professionalità condite con uno stile unico ed una travolgente simpatia fanno di Drusilla un’artista profonda e affascinante. Ma la sua bravura ci aveva già convinti molto prima che conquistasse l’Ariston e quindi, mentre Sanremo la consacra nella sua straordinaria unicità, l’Arena di Villa Vitali». Dunque sale l’attesa per Drusilla Foer, a cui Fermo ha saputo guardare prima del tempo e prima che Sanremo la incoronasse

