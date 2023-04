​Droga, due arresti a Torre San Patrizio: sequestrati 40 grammi di cocaina. Trovati anche 1500 euro in contanti

FERMO- I Carabinieri di Fermo hanno arrestato in flagranza di reato, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, due ragazzi rispettivamente di 20 e 23 anni a Torre San Patrizio.

L'indagine

Nel primo caso i militari avevano notato il 23enne aggirarsi intorno alla palestra comunale di via Manzoni con 31 involucri in cellophane contenenti cocaina, per 21 grammi, con tanto di 1210 euro in contanti nelle sue tasche. Il secondo, in altra zona, è stato trovato in possesso di 30 involucri in cellophane contenenti cocaina, per 17 grammi, con 240 euro. Gli arresti sono stati convalidati ed il 23enne ha patteggiato una pena di 7 mesi mentre, il 20enne, andrà a processo. Sono stati complessivamente sequestrati circa 40 grammi di cocaina, 5 grammi di hashish e 3 di marijuana e segnalati anche due assuntori. Questi, che si trovavano alla guida dei rispettivi mezzi, hanno anche subito il ritiro della patente.