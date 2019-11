Un malore fatale sull’autostrada A14, muore a 63 anni il medico marchigiano Marco Renzi

PORTO SANT’ELPIDIO - La vita che se ne va, in un attimo. Un dolore al petto, il grido d’aiuto al fratello che era con lui in auto. I soccorsi. Ma tutto è stato inutile. E’ morto così, a 63 anni, Marco Renzi, dermatologo e medico di famiglia di Porto Sant’Elpidio. Aveva lo studio in pieno centro, in via Umberto I. Il viaggio La vittima era insieme al fratello Alessandro a bordo di un’Audi Q5. Stavano tornando in città quando, all’improvviso, il dermatologo ha avvertito un forte dolore al petto. I due si trovavano in prossimità dell’area di servizio dell’autostrada Tortoreto est, a pochi chilometri dal confine con le Marche, dove sono stati organizzati i soccorsi. Ma le lunghe operazioni per tenerlo in vita purtroppo non sono servite a nulla.





Il dramma si è consumato pochi minuti prima delle ore 18 . Il cuore di Renzi ha cessato di battere nel parcheggio dell’autogrill. Gli aiuti Secondo quanto ricostruito, Renzi era al volante dell’auto; una volta avvertito il malore, ha lasciato la guida al fratello che nel frattempo ha subito chiamato i numeri dell’emergenza, con i soccorritori che si sono attrezzati per a spetta re l’auto nell’area di sosta dell’autogrill. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. Il personale sanitario ha iniziato a fare tutte le manovre del caso. Vist a la gravit à del caso, il medico ha chiamato anche l’elisoccorso per un trasporto più rapido all’ospedale . Purtroppo tutti gli sforzi sono risultati vani. La salma del medico, per disposizione del pm di turno , è stata trasportat a all’obitorio d el vicino ospedale di Sant’Omero, in provincia di Teramo . Gli accertamenti Sul posto è intervenuta anche la polizia autostradale . La notizia si è diffusa subito a Porto Sant’Elpidio, dove la famiglia è molto conosciuta. Si sono recati a Sant’Omero i famigliari, fra cui l’altro fratello della vittima, Fabio, e gli amici più stretti. Un abbraccio a loro, parole di conforto difficili da trovare in casi di questo genere. © RIPRODUZIONE RISERVATA