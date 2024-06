PORTO SANT'ELPIDIO Diletta Galeota vince i campionati regionali di equitazione, corsa a ostacoli a 140 cm di altezza, un grande e giovane talento a Porto Sant'Elpidio: parliamo di una ragazza di 23 anni che negli anni si sta facendo distinguere in uno sport difficilissimo, molto competitivo e anche molto costoso, che richiede grandi sacrifici non solo per gli atleti ma anche per le loro famiglie.

L’impegno

Ma ora dietro a Diletta c'è anche un'altra giovanissima, sempre di Porto Sant’Elpidio, che ne segue le tracce ed è Sasha Santoni, appena 14 anni: lei si è classificata sesta ai campionati regionali della corsa a ostacoli a 115 cm di altezza. Due ragazze di Porto Sant'Elpidio, insomma, che sono motivo d'orgoglio per gli elpidiensi. Cavallerizze, amazzoni, talenti emergenti in uno sport che non è il calcio, il tennis, il nuoto ma è una disciplina di nicchia e di grande fascino. Oltre che di grande tradizione. E questo è un motivo in più per compiacersi di questi risultati e di queste atlete. Grandi risultati dunque nelle gare ippiche disputate nei giorni scorsi. Si sono infatti conclusi i campionati regionali di equitazione presso il circolo ippico Horses Riviera di Cattolica e l’amazzone elpidiense Diletta, figlia dell’avvocato Gianvittorio, per gli amici Didi, si è laureata campionessa regionale nella categoria regina, quella Senior Assoluti.

I particolari

Il campionato si è sviluppato su tre giorni e quattro prove e il binomio elpidiense, Diletta e la sua cavalla Canges W, si è presentato in testa alla difficilissima ultima manche con tutti i percorsi terminati senza errori. Nonostante i fortissimi avversari, Didi, in sella alla sua amica, si è confermata negli ulteriori due percorsi, velocissimi e senza penalità. Grande la soddisfazione per l'amazzone, figlia e grande felicità per la famiglia Galeota, l'istruttore belga Jochen Allard e l'intero circolo del presidente Maurizio Croceri. Tutta la famiglia ha festeggiato il premio e Diletta sarà di nuovo protagonista, dopo essere entrata nella top 20, ai Campionati Italiani Amazzoni Assoluti. Una ragazza capace di volare alto. E dopo di lei, appunto, un altro talento sta nascendo, la giovanissima Sasha Santoni alla ribalta in occasione dei campionati regionali della 115 cm, con oltre 50 partecipanti fino ai 18 anni, si è classificata sesta: di sicuro è sulla strada giusta. «Questo sport è la sua vita» dice il papà Vincenzo Santoni. La passione vince e Sasha, dopo gli studi al Liceo scientifico, vuole prendere il brevetto.