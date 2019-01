Detenuto di 40 anni suicida in cella Durante i controlli l'atroce scoperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Un detenuto di 40 anni, Oscar Errera, originario di Santo Domingo, è stato trovato morto in cella nel carcere di Fermo. Secondo quanto trapela l’uomo si sarebbe suicidato legandosi con un laccio al tubo di scarico del water all’interno della cella che occupava da solo. La scoperta è stata fatta dal personale della casa circondariale fermana durante il consueto giro di controlli e ha lanciato subito l’allarme.Sono subito arrivati i sanitari del 118 ma quando hanno provato a rianimarlo per l’uomo purtroppo ormai non c’era più nulla da fare. Sul posto oltre al personale sanitario anche quello della casa circondariale che ha avviato le indagini per ricostruire quanto è successo. Il corpo del quarantenne è stato portato all’obitorio dell’ospedale dove il medico legale ha effettuato una prima ispezione cadaverica.La salma è stata quindi messa disposizione della magistratura per gli accertamenti di rito. Oscar Errera stava scontando una pena a 15 anni di carcere e sarebbe dovuto uscire tra circa tre. Da tempo godeva del regime di semilibertà, al mattino usciva dal carcere per svolgere alcuni lavori di pulizia nella città di Fermo e poi faceva rientro in cella. Era uno dei circa sessanta detenuti che ospita il carcere fermano che non aveva mai creato alcun problema. Il fatto che al mattino era libero di lavorare fuori dal carcere a contatto quindi con il mondo esterno gli aveva dato qualche motivazione in più e nulla faceva quindi presagire quanto invece è posi successo.