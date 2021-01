Sarà l’intelligenza artificiale a mettere in fila chi si prenota per la vaccinazione anti Covid/ Tamponi giornalieri e contagiati

FERMO - Sarà l’intelligenza artificiale a decidere chi si vaccinerà prima e chi dopo contro il Covid. Un dispositivo che, leggendo le cartelle cliniche dei pazienti, stabilirà le priorità, indicando chi sarà in cima alla lista e chi dovrà aspettare.

Il sistema sarà attivato nell’ultima fase del vaccino, quella che coinvolgerà il grosso della popolazione.

Intanto, ieri è stata la giornata della medicina territoriale. Medici di famiglia, Usca, di continuità assistenziale e pediatri che hanno risposto in massa all’appello. «Oltre il 90%», fa sapere Paolo Misericordia, segretario provinciale della Federazione italiana medici di medicina generale, che parla anche di «una minima parte di irriducibili non convinti». «La premessa è molto favorevole – aggiunge –, perché, se il medico di famiglia è convinto, quando sarà il momento, avrà buone ragioni per convincere gli indecisi». Andranno avanti almeno fino a metà della prossima settimana le vaccinazioni al personale sanitario e amministrativo dell’Area vasta 4, che avrebbe dovuto concludersi oggi.

Più di 1.200 i sanitari che finora hanno aderito. Vaccinati tutti, l’Av4 contatterà quelli che non hanno dato il consenso. Mercoledì partiranno le vaccinazioni nelle strutture extraospedaliere. In campo, per somministrare le dosi a ospiti e personale, i medici di famiglia, organizzati in sette equipe territoriali. A decidere per chi non è in grado di farlo da solo saranno i parenti. Fondamentale fare bene i conti, per non sprecare il vaccino. «Bisognerà andare con le dosi giuste. Non dobbiamo correre il rischio che si sprechino», spiega Misericordia. Ogni fiala contiene sei dosi. Se non vengono somministrate tutte, quelle che avanzano possono essere unite a quelle di altre fiale. Il vaccino “ricomposto” va, però, somministrato entro sei ore. Se, da un primo conteggio, il consenso dei pazienti è incoraggiante, dal personale emerge qualche perplessità. «Qualcuno ha rifiutato l’assenso. Questo ci deve far riflettere. Il vulnus che si potrebbe creare rischia di vanificare il lavoro fatto», dice il segretario della Fimmg che, sul fronte dosi, tranquillizza: «Ce ne sono abbastanza per completare il ciclo di Rsa e Residenze protette e si stanno anche garantendo quelle per il richiamo dei sanitari».

In base al cronoprogramma, a febbraio dovrebbero partire le vaccinazioni per gli over 80 che, «se si contagiano, nel 20% dei casi, muoiono». Ragion per cui, per Misericordia, la categoria deve essere vaccinata prima del personale scolastico. Intanto, nel Fermano, il Covid continua a uccidere. L’altro ieri, nella sua casa di Altidona, è morta una donna di 92 anni. Ieri c’è stata l’ennesima impennata di contagi, con 103 nuovi casi. Di nuovo in aumento il numero delle persone in quarantena, che ieri erano 1.472 (+115), di cui 175 sintomatiche (-7). Ieri sera al Fermo Forum si è concluso lo screening di massa su 31 Comuni della provincia. Da domani a mercoledì toccherà all’area montana. Due i gazebo allestiti nel campo sportivo di Pian di Contro per vaccinare gli abitanti di Amandola, Montefalcone, Montefortino, Montelparo, Santa Vittoria e Smerillo.

