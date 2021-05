Classi in quarantena e contagi, record negativo a Sant'Elpidio a Mare. Sono numeri da grande città

SANT'ELPIDIO A MARE - Dieci classi in quarantena, nel territorio comunale complessivamente 86 positivi e 300 persone ai “domiciliari”, per distacco il dato più alto del Fermano. Si fa preoccupante la situazione Covid a Sant’Elpidio a Mare, in particolare per i numeri eclatanti che stanno interessandole scuole.

È di venerdì l’ultima comunicazione del sindaco Alessio Terrenzi, che ha disposto la chiusura della 2C alla media Bacci, per la positività di un alunno. Ancora una scolaresca in quarantena, quindi, e con questa si arriva a 10 classi, di cui ben 4 proprio alla media capoluogo. Numeri troppo alti, in controtendenza con un quadro dei contagi che migliora in tutta Italia. E’ sufficiente la quarantena? O servono provvedimenti più drastici? Questo l’interrogativo che si pongono le famiglie. «Che aspettate a chiudere almeno il plesso Bacci? - la protesta che si è levata da una madre, condivisa da molti altri genitori -. Abbiamo 4 sezioni in quarantena su 12, non serve sanificare? O aspettiamo che la scuola si chiuda da sola per mancanza di classi?».



Altri evidenziano «che in altri Comuni si sono chiuse scuole per molto meno. Siamo al terzo focolaio in un anno alla media Bacci. Se guardiamo i dati sui contagi siamo l’unico paese in controtendenza». Il lungo elenco delle quarantene nei plessi elpidiensi vede al momento a casa 4 sezioni alla media Bacci. Oltre a quella annunciata venerdì, ce ne sono una fino al 25 maggio, una fino al 28, una al 29. Due sezioni isolate alla primaria Della Valle di Casette d’Ete, rispettivamente fino al 27 maggio e al 1 giugno. Altrettante alla primaria capoluogo, fino al 25 e al 28 maggio. E ancora, una sezione alla primaria di Cascinare, una alla media di Casette. Nelle Marche, solo Ancona, Ascoli, Pesaro, Fano e Macerata hanno più persone in quarantena del Comune elpidiense, ma chiaramente con un numero di abitanti molto superiore. Il capoluogo di provincia, Fermo, ha 60 positivi e 198 isolati, rispetto agli 86 positivi di Sant’Elpidio a Mare e 300 in quarantena, ma col doppio dei residenti.

Numeri molto inferiori anche per le altre città più popolose del Fermano come Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio. Il sindaco Alessio Terrenzi invita alla calma. «Non ho esitato ad adottare misure di massima prudenza quando necessario – spiega il primo cittadino – Ma la situazione è molto diversa rispetto a un paio di mesi fa. La curva dei contagi sta scendendo e si va verso l’estate. Basta che in una famiglia con 3 figli ci siano dei positivi e si fa presto ad avere 3 classi in quarantena. Vorrei chiarire che in tutti i plessi c’è massima attenzione a sanificare gli ambienti ogni giorno e tutte le volte che è stata disposta la quarantena di una classe, l’aula ha avuto un’accurata sanificazione».

