Tricolori al vento e cori "Libertà libertà": in cento sfilano sul lungomare per dire no al coprifuoco

PORTO SANT'ELPIDIO - Bandiere tricolori, Inno di Mameli e la parola ripetuta più volte, come un mantra: «Libertà, libertà». Manifestazione di protesta ieri sera sul lungomare sud di Porto Sant’Elpidio per dire no al coprifuoco.

Circa 100 persone si sono ritrovate all’altezza della piattaforma di legno per contestare la scelta del tutti a casa dalle ore 22. La manifestazione è partita dall’iniziativa di un gruppo di amici con a capo Michela Marcotulli, ai quali si sono a mano a mano aggiunti Andrea Tria, Cristina Marcotulli, Milo Cifola, Alessandro Marziali e Marco Belladama. Dopo il raduno, intorno alle 21.40, è partito il corteo sul lungomare diretto verso nord, sotto l’occhio vigile della polizia.

