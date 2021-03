Cartelloni fuori dalla scuola di settanta mamme contro la didattica a distanza: «La scuola è un diritto»

PORTO SANT'ELPIDIO - Scuole e balconi piastrellati di cartelli. Così manifestano le mamme No Dad a Porto Sant’Elpidio, sono 70 solo sul gruppo WhatsApp attraverso il quale si accordano e decidono come procedere.

Una protesta pacifica ma efficace la loro, che fa riflettere. Come si fa a non meditare davanti una segnalazione del genere: «dimenticati a distanza» o di fronte a una frase tipo: «la scuola in presenza è un diritto» o «mi mancano le maestre» o «per crescere sano e intelligente ho bisogno degli amici». Non viene la pelle d’oca anche a chi i figli non ce li ha leggendo «io amo la mia scuola»? Oramai sono partite le donne e chi le ferma più. Era ora di farsi sentire, da tempo il fuoco covava sotto la cenere. Passino le mascherine puzzolenti, passino i banchi a rotelle, dopo 13 mesi per chi protesta è arrivato il momento di metterci un punto per scrivere una pagina nuova.

Le motivazioni

«La casa non è una scuola» e così alle mamme si sono aggiunti i papà e i genitori esprimono tutto il proprio dissenso contro la didattica a distanza. Per il momento attaccano cartelli nelle scuole d’infanzia ed elementari, oltre che sui balconi dai quali non si canta più. Sono spariti gli «andrà tutto bene» e al loro posto sono subentrate frasi del genere: «la scuola si fa a scuola e si fa insieme». La reazione alle misure governative si associa a quello che sta diventando, in tutta Italia, un movimento di genitori contrari alla didattica a distanza. Persone che sostengono i diritti inviolabili dei figli. Le ragioni sono note. Si critica la decisione di chiudere perché è considerata inadeguata e dannosa, a un anno dall’inizio della pandemia. Le famiglie hanno scelto di far sentire forte e chiara la loro voce. Nella nota stampa si legge: «la chiusura non tiene conto di statistiche a dimostrazione che i contagi a scuola non sono più alti di quelli in altri ambienti, specie tra i più piccoli, come mostra la virologa Sara Gandini, ricercatrice all’università statale di Milano».

Si lamenta in particolare la disattenzione verso gli alunni più piccoli, i più penalizzati. Tutti sappiamo che l’apprendimento ne risente, per non parlare dei prevedibili effetti collaterali della mancanza di socializzazione in questa fascia d’età. Le restrizioni, che si sono protratte troppo a lungo, gravano su tutta la famiglia, nonni compresi. E le donne? Come possono barcamenarsi tra lavoro, casa, figli da seguire al computer per le lezioni a distanza? «Il panorama è disastroso sotto tutti i punti di vista» confida una signora, decisa, insieme agli altri, a portare avanti la battaglia per la riapertura.



Il programma

Non si fermeranno qui queste mamme e papà. Sono pronti ad avvalersi di organismi competenti, a sostegno delle loro ragioni, se dovesse continuare così. Anche presidi e insegnanti, in gran parte, sono con le famiglie. Chi insegna fatica il triplo davanti al pc mentre chi segue la lezione apprende meno della metà. Queste sono considerazioni dei docenti, basterebbe ascoltar

