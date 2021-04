Serve alcolici oltre il tempo massimo Covid: chiuso il bar. Multate 5 persone "in trasferta"

MONTEGRANARO - Servizi straordinari dei carabinieri per verificare il rispetto della normativa anti Covid. Sono stati sottoposti a controllo 205 veicoli, ed identificati complessivamente 276 soggetti. I militari della sezione radiomobile carabinieri di Fermo hanno sanzionato cinque persone, di cui due conducenti di autovetture, sorpresi a circolare fuori dal comune di residenza, in assenza di valida motivazione, e tre persone per mancato distanziamento sociale all’interno di veicoli.

Stati sottoposti a controllo 37 esercizi pubblici ed attività commerciali e una di loro non risultatà in regola con la normativa anticovid. Infatti, i carabinieri della stazione di Montegranaro, diretti dal luogotenente Giancarlo Di Risio, hanno sanzionato il titolare di un bar del luogo perchè somministrava alimenti e bevande dopo l’orario consentito dalla normativa. È scattata la chiusura provvisoria dell’attività, con contestuale segnalazione amministrativa alla prefettura di Fermo.





