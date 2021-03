Un centro a rischio per il braccio di ferro coi medici, un altro in stand by: la campagna vaccinale Covid parte in salita

FERMO - Parte in salita la vaccinazione di massa Covid nel Fermano. Neanche il tempo di mettere nero su bianco il piano dei centri territoriali, che sono cominciati i problemi. Le grane, per adesso, riguardano Petritoli e Porto San Giorgio. Il primo rientra nei sei punti individuati dall’Area vasta 4, il secondo, al momento, è rimasto fuori. Il primo è a rischio, il secondo in stand-by. A Petritoli c’è maretta tra medici di base e Av 4. I primi non sarebbero disposti ad accollarsi la gestione del servizio, che rischia di saltare. I medici hanno scritto all’Asur fermana chiedendo infermieri, personale amministrativo e computer. «Richieste che non siamo in grado di accogliere», taglia corto il direttore dell’Av 4, Licio Livini.

Per scongiurare l’impasse, ieri, a prendere carta e penna sono stati i sindaci della Valdaso e una parte di quelli della Valdete. Per «tendere una mano e risolvere il problema, per il bene dei cittadini», assicura il sindaco di Petritoli, Luca Pezzani.

Le conseguenze

«Chiudere il centro sarebbe un grosso errore – spiega –, a farne le spese sarebbe la popolazione. Faremo tutto il possibile per evitarlo. Da parte di noi amministratori c’è la massima disponibilità». Ma il malumore serpeggia. La sensazione, a Petritoli, è che il punto vaccinale sia considerato di serie B. Diverso da quello di Fermo, che avrà il personale dell’Asur, ma uguale agli altri cinque che, invece, dovranno arrangiarsi. E non tutti, a quanto pare, sono disposti a farlo.

La costa

Non va meglio a Porto San Giorgio, dove tiene banco il caso PalaSavelli. Il dietrofront del Comune che è alla ricerca di un’alternativa non ha placato le acque. Vuole vederci chiaro Renzo Petrozzi, consigliere comunale in quota Lega, che di mestiere fa il medico di famiglia. «A mio avviso – dice –, quella del palazzetto dello sport era una scelta molto felice per l’ampiezza del luogo, la disponibilità di parcheggi e perché non si andavano a intasare le strutture sanitarie come l’ex ospedale. Il fatto che non sia più disponibile è molto preoccupante. Siamo di fronte a una pandemia che ha sconvolto la vita di tutti e bisogna fare ogni sforzo per facilitare il lavoro dei medici».

Il Comune

Il palasport – aveva spiegato l’altro ieri il sindaco Nicola Loira – potrebbe tornare in campo solo se fosse l’unica possibilità per accelerare le vaccinazioni. «Al momento, Porto San Giorgio è l’unica grande realtà della provincia che non ha un proprio centro vaccinale. Spero non sia vero che, negando l’uso del palazzetto, l’amministrazione abbia inteso tutelare l’attività delle società sportive: sarebbe un fatto veramente troppo grave», affonda Petrozzi e si appella a Loira «perché vengano subito rimossi tutti gli eventuali ostacoli e il palazzetto venga messo a disposizione per fare i vaccini». Nel mentre, anche i farmacisti sono pronti a scendere in campo nella corsa alla vaccinazione. Tra Fermo e Ascoli, in duecento hanno partecipato al corso per diventare vaccinatori.

L’impegno

«C’è grande attesa e grande richiesta da parte della popolazione. Le farmacie sono punti di prossimità. La gente si fida di noi. Speriamo di poter dare il nostro contributo quanto prima». A parlare è Ido Benigni, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Fermo e Ascoli. L’accordo quadro tra Stato e Regione è cosa fatta. Ora tocca a Regione e sindacati. «L’auspicio – spiega Benigni – è che venga firmato il prima possibile. Accelerando sulle vaccinazioni e, quindi, sull’immunità di gregge potremo sperare in un’estate quasi normale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA