Sconfinano in zona rossa senza motivi, fermati ai posti di blocco. Sei multati

FERMO - Proseguono incessantemente i controlli dei carabinieri della compagnia di Fermo per verificare il rispetto della normativa anti-Covid stabilita per arginare il contagio.

“Zero tolleranza”, così è chiamata la campagna condotta dai militari dell’Arma che ha portato alla sanzione di sei persone, tra Porto San Giorgio, Montegiorgio e Montegranaro. Intensi sono stati i controlli dei carabinieri, a cominciare da quelli della stazione di Porto San Giorgio, con a capo il maresciallo Maggiore Antonio D’Amato.



I posti di blocco

Nel corso delle verifiche effettuate in strada, sono state sorprese tre persone a passeggiare lungo le strade della città costiera. Erano fuori casa oltre l’orario consentito, violando quindi il coprifuoco, e alla richiesta dell’autocertificazione, non hanno potuto portare alcuna valida motivazione che gli consentisse di essere fuori casa, derogando così alla normativa vigente. Questa è una delle contestazioni più frequenti, come dimostrano i dati dei controlli anti-Covid che vengono diffusi costantemente.

Le violazioni

Ed è lo stesso tipo di violazione che hanno riscontrato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Montegiorgio, guidati dal sottotenente Ferdinando Filippelli, che hanno trovato un cittadino montegiorgese fuori casa oltre l’orario consentito dalla norma. A Montegranaro, teatro la scorsa settimana di una grigliata in strada, i carabinieri della stazione veregrense, guidati dal luogotenente Giancarlo Di Risio, durante le attività di controllo hanno fermato in particolare due persone. Circolavano a bordo di veicoli, fuori dalla loro città di residenza.



Le motivazioni

Anche in questo caso le due persone non avevano alcun motivo tra quelli consentiti per essere fuori dal loro comune e trovarsi a Montegranaro: è scattata pure per loro la sanzione. I carabinieri annunciano controlli sempre più serrati anche in vista delle prossime festività pasquali: lo scopo è garantire il rispetto della normativa anti-Covid, per perseguire lo scopo della difesa della salute pubblica. In particolare in questa settimana saranno intensificati i controlli sulle strade di tutta la provincia fermana.

