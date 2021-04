Nel bar senza mascherine e troppo vicini, scattano le multe della polizia. Altre due sanzioni in strada

FERMO - Sei sanzioni per il mancato rispetto delle normative anti-Covid da parte della polizia di Fermo. E' il bilancio di una vasta operazione di controllo che gli equipaggi della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto in collaborazione con l’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Porto San Giorgio, Lungomare Fermano, Porto Sant’Elpidio e Lido Tre Archi gli obiettivi sensibili passati al setaccio nel corso dei servizi disposti dal Questore di Fermo. I servizi di contrasto e prevenzione si sono svolti venerdì in particolare di sera e hanno portato complessivamente a 200 identificazioni e 130 mezzi controllati sia lungo le arterie stradali sia nelle zone di aggregazione.



Poche le persone in giro nella sera, ma nonostante questo, e nonostante la stragrande maggioranza si comporti in maniera corretta per ridurre il rischio di diffondere il Covid, sei persone sono state sanzionate. Quattro erano all'interno del bar di una attività ricettiva: tre clienti e l'addetto al banco erano senza mascherina e non mantenevano la distanza di sicurezza. Altri due sono stati fermati e identificati in strada a Lido Tre Archi: le giustificazioni che hanno addotto per compilare l'autocertificazione sono state pretestuose e prive di fondamento.

