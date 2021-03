Covid, violate ancora le regole per evitare il diffondersi della pandemia. Otto multe della polizia, ecco da quanto

FERMO - Otto multe per violazioni alle normative anti Covid e quattro per mancato rispetto al Codice della strada. Sono il bilancio di una vasta operazione di controllo della polizia nelle zone del litorale fermano nelle notti di giovedì e venerdì. Gli equipaggi della Questura, con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e l’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno effettuato mirate verifiche nei comuni di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.

Sul fronte delle sanzioni anti Covid, sono stati 8 i verbali redatti nei confronti di tre persone che, prima del coprifuoco, non hanno rispettato il divieto di spostamento tra comuni e di due che, in auto con altra persona non convivente, non rispettavano la distanza di sicurezza e non indossavano la mascherina di protezione. Dopo le 22, sanzioni amministrative sono state contestate a tre soggetti che sono stati identificati per strada, in auto, senza avere alcun motivo a giustificazione della violazione del loro spostamento.



Nel corso dell'attività di vigilanza sono state contestate violazioni amministrative per l’uso del cellulare alla guida, per la mancata revisione del veicolo condotto, per la mancanza al seguito dei documenti personali e del mezzo e per la guida con patente scaduta. Una autovettura in sosta, parcheggiata in modo irregolare lungo la strada è risultata avere l’assicurazione obbligatoria scaduta da tempo. Il proprietario è stato “multato” ed il veicolo, sottoposto a sequestro amministrativo, è stato affidato in custodia ad una officina autorizzata.

