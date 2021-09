Due infermieri e due Oss no vax sospesi: «I non vaccinati rischiano di bloccare l'ospedale»

FERMO - Prime sospensioni dal servizio per i sanitari “no vax” dell’Area vasta 4. A restare a casa senza stipendio fino a fine anno saranno due infermieri e due oss. Così ha deciso la commissione istituita dall’Asur fermana per valutare se le ragioni addotte dal personale non vaccinato sono valide oppure no.

«L’organismo – fanno sapere dall’Av4 – ha avviato i propri lavori l’indomani della sua istituzione, procedendo alla rilevazione di casi di infrazione per i quali, nel ricorso delle condizioni di legge, si è avviato l’iter procedurale di sospensione fino al 31 dicembre 2021». «In questo momento, l’unica arma che abbiamo è vaccinarci. Attualmente, i pazienti in Terapia intensiva sono non vaccinati. Non possiamo più permetterci di bloccare la produzione. Abbiamo anche altre patologie da affrontare». Parole dure, quelle del direttore dell’Av4, Roberto Grinta, pronunciate all’undicesimo premio “Marcello Seta”, il riconoscimento che gli ex allievi dell’Iti “Montani” quest’anno hanno assegnato alla sanità fermana.

