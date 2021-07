L'allarme dei sindaco: «Qui pochi casi, ma zona bianca a rischio per i focolai vicini: vaccinatevi tutti»

FERMO - I focolai Covid legati alla variante Delta preoccpuano anche Fermo, con il sindaco Paolo Calcinaro che questa mattina ha richiamato i suoi cittadini, tramite un post su Facebook, al rispetto delle norme ed esortando ad una massicia adesione alla campagna vaccinale: "i numeri mettono a repentaglio la zona bianca".

"Aggiornamento Covid nella nostra Città - ha scitto calcinaro su facebook - : i positivi complessivi sono 10, mentre al Murri sono solo tre i ricoverati in un quadro di calo complessivo di regione e nazione. Quello che però mi preoccupa è il forte e rapido incremento nell'ascolano con numeri che mettono a repentaglio la zona bianca della nostra regione: questa esplosione di contagi sembra legata ad una festa sul litorale in una città della costa sud. Per capire....stiamo dentro i limiti sennò torniamo indietro tutti. E continuiamo la campagna vaccinale...sia alla Don Dino Mancini (oltre 1200 al giorno) sia in piccolo alla nostra farmacia comunale. Non possiamo permetterci altri stop della nostra economia e del tessuto sociale!!!!!"

