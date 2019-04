Il reddito di cittadinanza chance per trans e squillo: «Nella card già 780 euro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FERMO - E' tutto a posto?» domanda il trans all’impiegata dietro al bancone dopo aver ritirato la card gialla, quasi non ci crede ancora, sgrana gli occhi e si rigira la tessera tra le mani «ma com’è, tengo già 780 euro? La mia emozione è unica». Esce dalle Poste con un sorriso a 32 denti. E’ accaduto pochi giorni fa in un comune della costa. Reddito di cittadinanza pure a trans e prostitute, sorride un universo variegato fatto di uomini e donne di tutte le nazionalità che si vendono per vivere o sopravvivere.