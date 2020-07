Giostra dell'Anello ed eventi con Gazzè e Solari confermati: «Ma rispetteremo le norme Covid»

SERVIGLIANO - La Giostra dell’anello si correrà (la data il 16 agosto); i tre spettacoli di punta, organizzati dalla Best Eventi 2 srl, con Vinicio Capossela (5 agosto), Arturo Brachetti (9 agosto) e Max Gazzè (11 agosto) sono stati confermati; e poi l’arrivo di Marco Marzocca (7 agosto) e Giampiero Solari (10 agosto). Servigliano cala gli assi e presenta un cartellone estivo davvero entusiasmante, dove musica, comicità e tradizione vedranno la presenza di protagonisti di primissimo piano. Un lungo lavoro dietro le quinte, concretizzato passo dopo passo dal Comune, dalla Pro Loco e dalla Best Eventi 2 srl. Servigliano piace per le locations, dalla settecentesca piazza Roma al Parco della Pace, ma anche per la massima partecipazione di pubblico.

«Tutti gli eventi saranno organizzati seguendo con scrupolo le normative di sicurezza anti Covid 19 – precisa il sindaco Marco Rotoni –. Possiamo contare su una macchina organizzativa ben rodata, siamo pronti a vivere un mese di agosto denso di eventi». Venerdì 31 luglio (chiostro della magnolia, ore 21.30), tappa del Word Land Festival con Lara Giancarli e il Duo Popolare in “Ballate popolari dal Mondo”. Sabato primo agosto (chiostro della magnolia, ore 21.30), concerto Black banjo live.



Poi si entra nel vivo. Mercoledì 5 agosto (piazza Roma, ore 21.30) Vinicio Capossela in “Pandemonium” (biglietti nei punti vendita autorizzati, Ciaotickets e Ticketone). Venerdì 7 agosto (piazza Roma, ore 21.30, ingresso gratuito), il comico Marco Marzocca sarà il protagonista di “Ciao Signò”. Sabato 8 agosto (piazza Roma, ore 21.30) toccherà ad Arturo Brachetti, impegnato nel suo “Arturo racconta Brachetti” (biglietti nei punti vendita autorizzati, Ciaotickets e Ticketone). Ingresso gratuito, invece, lunedì 10 agosto (ore 21.30, piazza Roma), per lo spettacolo “Brancaleone, viaggio di inizio millennio”, regia di Giampiero Solari, evento che segna l’apertura del 52° Torneo Cavalleresco di Castel Clementino. Martedì 11 agosto (piazza Roma, ore 21.30), toccherà a Max Gazzè in “Scendoinpalco Tour” (biglietti nei punti vendita autorizzati, Ciaotickets e Ticketone). Domenica 16 agosto, evento clou del 52° Torneo Cavalleresco di Castel Clementino: alle 11.30, nella Collegiata di San Marco, benedizione del palio e dei cavalieri giostranti; alle 16.30, cerimoniale per l’abbinamento di partenza dei cavalieri; alle 17.30, Giostra dell’anello. Ad ingresso gratuito gli ultimi cinque appuntamenti: Cinema sotto le stelle a Curetta con “Un americano a Roma”, omaggio ad Alberto Sordi (giovedì 20 agosto, ore 21.30); spettacolo “De rose, de viole e gerzomino” (canti e leggende della tradizione marchigiana), con Oberdan Cesanelli, Marco Meo e Roberto Lucanesi (sabato 22 agosto, ore 21.30, chiostro della Magnolia).

Cinema sotto le stelle

Ancora cinema sotto le stelle a Colle Clementino con il film “Il Marchese del grillo” (giovedì 27 agosto, ore 21.30); “Marche d’autore, racconti”, musiche del suo Paolo Bragaglia e Roberto Lucanero (venerdì 28 agosto, ore 21.30, chiostro della magnolia); dulcis in fundo, “Borghi in versi”, paesi e poeti in musica (sabato 5 settembre, ore 21.30, chiostro della magnolia). Informazioni: 0734.710026 (Marche Eventi), 0734.750583 (Comune di Servigliano).

