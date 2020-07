Mancata sanificazione anti Covid, due locali multati e chiusi per 5 giorni

SANT'ELPIDIO A MARE - Controlli diffusi in bar e ristoranti, con multe per chi non provvede a sanificare i locali o manca di documenti obbligatori.

E’ capitato in settimana a Sant’Elpidio a Mare, con una serie di verifiche dei carabinieri per la prevenzione contro la diffusione del Covid-19. I militari della locale stazione si sono presentati in diversi ristoranti e bar del territorio comunale: due locali multati e chiusi per cinque giorni.



Problemi in due strutture, dove sono state elevate sanzioni per mancata sanificazione interna ed esterna e violazione delle norme che impongono certificazione e documentazione. Seri i provvedimenti per chi trasgredisce: applicando le norme in materia, gli uomini dell’Arma hanno provveduto ad applicare la sanzione amministrativa, ma anche ad applicare la sanzione accessoria, ancora più temuta dagli esercenti. I due esercizi dovranno infatti restare chiusi per ben 5 giorni. I carabinieri hanno anche effettuato un blitz antidroga di cui riferiamo in cronaca di Civitanova.

