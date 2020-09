Torna l'allarme alla casa di riposo: anziano positivo, tamponi per ospiti e personale

SANT'ELPIDIO A MARE - Un caso di Covid 19 è stato registrato ieri in una casa di riposo privata di Sant’Elpidio a Mare. L’anziano ospite aveva i sintomi del virus. A eseguire il tampone è stata l’Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) dell’Area vasta 4.

A tampone sono stati sottoposti anche tutti gli altri ospiti e il personale della struttura. In attesa dei risultati, il Dipartimento di prevenzione dell’Area vasta ha chiesto al direttore della casa di riposo di mettere in atto tutte le misure previste dalla procedura, in presenza di un ospite positivo.



Quindi: di isolare gli ospiti della struttura che dovessero presentare sintomi compatibili con le infezioni da Covid, di limitare all’essenziale i movimenti nelle aree comuni e in ogni caso con uso di mascherina, di monitorare attivamente i sintomi con rilevazione della temperatura almeno due volte al giorno per due settimane dall’ultimo contatto stretto con la persona infetta e la sanificazione immediata e accurata degli ambienti dove il positivo soggiorna o soggiornava. Secondo quanto riferisce l’Av 4 guidata da Licio Livini, sono in tutto quattro i contagiati accertati ieri nel Fermano. Oltre all’anziano, ora ricoverato al Murri di Fermo, sono risultate positive al tampone due persone rientrate da un soggiorno all’estero e una persona ricoverata al pronto soccorso. All’ospedale di Fermo, i pazienti positivi, al momento, sono due. Entrambi si trovano nel reparto di Malattie infettive. Altri due si trovano nella Rsa di Campofilone. Le persone in isolamento domiciliare vigilato, tra casi e contatti, sono 207, di cui 17 sintomatici.

