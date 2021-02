Positivi al Covid alcuni operatori: scuola media chiusa tre giorni e tamponi per tutti

RAPAGNANO - Sospese cautelativamente per 3 giorni, fino a venerdì, le lezioni in presenza nella Scuola Media di Rapagnano. La decisione è stata presa dalla Dirigente Scolastica dell’ISC di Monte Urano Rossana Gentilini, sentito il parere favorevole del Sindaco di Rapagnano Remigio Ceroni, "a causa della positività al Covid 19 da parte di 3 unità di personale della Scuola Secondaria di I° grado, e in attesa dell’esito di altri tamponi effettuati nella giornata di ieri". Decisione presa anche a seguito di numerose assenze e uscite anticipate di alcuni studenti del plesso, nella giornata di ieri, per insorgenza di sintomi compatibili con il contagio da Covid 19. Per ora si tratta di un chiusura di soli 3 giorni a scopo cautelativo , per consentire l’osservazione stretta della situazione epidemiologica e scartare con sicurezza l’ipotesi di un focolaio importante all’interno del plesso.