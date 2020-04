Il viaggio di 400 km del volontario Massimo per portare a casa sette guariti dal Coronavirus: «Emozione irripetibile»

PORTO SANT'ELPIDIO - Campofilone-Fermignano, il viaggio del volontario della Croce Verde di Porto Sant’Elpidio Massimo Marcozzi per riportare a casa 7 guariti da Coronavirus. Un tragitto di 400 km andata e ritorno, fatte tutte le tappe nei Comuni di residenza dei passeggeri. Un viaggio di 5 ore valso una vita, anzi 7. «Un’esperienza che non dimenticherò mai» dice Marcozzi parlando delle persone recuperate alla Rsa sulla Valdaso.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, Ascoli a "contagi zero" da quattro giorni, aumentano i casi al nord. Ma ci sono anche 33 nuovi guariti

Sbarcherà ad Ancona la nave da crociera bloccata nei Caraibi dall'epidemia di Coronavirus: isolamento assoluto

Marcozzi, 55 anni, artigiano calzaturiero, dal ’95 è volontario alla Croce Verde «da tanti anni faccio le notti ma mai avevo vissuto un’esperienza simile - dice - durante il tragitto queste persone mi hanno raccontato la loro vita, il loro travaglio tra un ricovero e l’altro, spostate in 3 strutture, a Pesaro poi a Villa dei Pini a Civitanova poi a Campofilone. Per 40 giorni non hanno potuto vedere i parenti, hanno combattuto una guerra. Mi sono emozionato quando, da una casa circondata da palloncini, è uscito un nipotino e si è messo a gridare “bentornato nonno!”».

© RIPRODUZIONE RISERVATA