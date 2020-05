Covid, il sindaco sceriffo Franchellucci buca lo schermo: «Preso d'assalto il nostro bellissimo lungomare»

PORTO SANT’ELPIDIO - Altra ospitata del sindaco di Porto Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci in televisione per il post che lo ha reso famoso alla partenza della fase 2 lunedì 4 maggio. Dopo essere stato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ieri su Rai 1 è tornato a parlare della sua arrabbiatura rimbalzata da Facebook sui media nazionali. Un post che gli è valso l’appellativo di sindaco furioso, ma con Eleonora Daniele se l’è giocata bene, ha parlato del bellissimo lungomare della sua città, ne ha approfittato per invogliare i telespettatori e, da casa, rassicura che non chiuderà il lungomare.

L’appellativo di sindaco sceriffo a Franchellucci calza a pennello ma è Roma a chiedere ai sindaci di fare un po’ gli sceriffi, sono loro in prima linea a rispondere dei problemi. «È andato tutto molto bene finché siamo entrati nella fase due e il nostro bellissimo lungomare è stato preso d’assalto da concittadini e da tanta gente di fuori città, mi sono arrivate molte segnalazioni per assembramenti e, per rispettare quel ruolo che ci è stato chiesto di portare avanti, ho dovuto lanciare un messaggio molto forte» spiega Nazareno Franchellucci in diretta sulla rete Rai.



Lungo tutto lo Stivale, in verità, l’epidemia degli sceriffi non risparmia nessuno, nemmeno le fasce tricolore. Ma quel post a tanti elpidiensi non è piaciuto, è ancora polemica. La città è spaccata tra chi dà ragione al sindaco e chi si sente offeso per aver sfigurato agli occhi degli italiani. Nell’ultima comparsata in Tv il primo cittadino ha specificato che martedì e mercoledì sono stati giorni di mercato e tutto è filato liscio «non abbiamo avuto più problemi, ma l’emergenza non è finita. Ne stiamo venendo fuori, ma è necessario tenere comportamenti corretti». Si guarda al prossimo week end e su questo ha molto da dire il capogruppo di Fratelli d’Italia Giorgio Marcotulli, che propone al sindaco la chiusura del lungomare al traffico veicolare. Franchellucci dice che «non ci saranno provvedimenti per limitare il lungomare, ma il comportamento di ognuno che deve essere adattato al momento – e aggiunge - tante volte mi sono complimentato con i miei cittadini, abbiamo ampi spazi per muoverci, ma il poter fare attività motoria non è un tana libera tutti, almeno fino al 18 maggio, poi si potrà tornare a vivere normalmente, mantenendo sempre il distanziamento. Sarebbe bello ricominciare a utilizzare attrezzature sportive e i giochi al parco». Marcotulli lancia la sua ambiziosa idea. L’esponente di destra in consiglio ha una proposta ambiziosa, vorrebbe vedere tante persone sabato e domenica passeggiare sul lungomare di Porto Sant’Elpidio, tenendo sempre le distanze. Propone di pedonalizzare il lungomare per dare spazio a tutti. Un po’ come il Primo Maggio, dove il lungomare è vietato ai mezzi. «Prendo spunto da Porto San Giorgio e plaudo all’iniziativa del sindaco Nicola Loira di pedonalizzare il lungomare – dice il consigliere – propongo al sindaco l’isola pedonale nel week-end, augurandomi che ci sia bel tempo. Vorrei che Franchellucci valutasse l’idea, tantopiù che abbiamo tanti volontari di Protezione Civile, Rangers che potrebbero intervenire in ausilio ai carabinieri e alla polizia municipale. Un presidio, per far rispettare il distanziamento. Non per multare le persone, non bisogna fare i processi dopo due mesi di isolamento. Il nostro Comune potrebbe essere benissimo una città a misura di Covid-19 e magari torniamo su Rai 1 a parlare di questo. La chiusura al traffico potrebbe anche essere parziale, per consentire lo svolgimento dell’attività d’asporto nei locali» conclude Marcotulli.